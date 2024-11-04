Kaza yerinde keşif yapılacak

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Basına ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada, Fatma Zehra Kınık Demir'in adli kontrol kararının kaldırılmasının yanı sıra kaza yerinde keşif yapılmasına karar verildiği de ortaya çıktı.

Mahkemenin karar tutanağında şunlar yer aldı:

“Sanık ve Suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suçta kusur durumu tespiti için olay mahallinde trafik ve fotoğrafçı bilirkişi marifetiyle naip hakim huzurunda keşif yapılmasına ve rapor alınmasına, keşfin 12 Aralık 2024 günü saat 10.30'da yapılmasına,

-Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak olay anına ait mobese kamera görüntülerinin bulunup bulunmadığı hususun sorularak bulunması halinde mahkememize gönderilmesinin istenmesine,

-Bu nedenle duruşmanın 29 Ocak 2025 günü saat 10.40 bırakılmasına karar verildi.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.