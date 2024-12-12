Kaza yerinde keşif yapıldı

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza için bugün kazanın yaşandığı yerde keşif yapıldı.

30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Fatma Zehra Kınık Demir'in adli kontrol kararı kaldırılmış ve keşif yapılmasına karar verilmişti.

Bugün yapılan keşfe Fatma Zehra Kınık Demir de katıldı.

Keşif zaptında Zehra Kınık Demir’in, “Yapılan keşfe bir diyeceğim yoktur. Bu yolda aracımla seyir halindeyken durdum, kontrollerimi yaptım. Yoldan geçen minibüs bana yol verdi. Kontrolümü yaparak yola çıktım. Trafik kurallarına uygun davrandım. Oluşan kazada kusurum yok” dediği belirtildi.

Bilirkişilere ayrıntılı rapor hazırlayıp mahkemeye sunmaları için 30 gün süre verildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kınık Demir hakkında bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.