Kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen araç kazasında 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 180. Sokak Meşale Kampüs Evleri Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü A.C’nin kullanmış olduğu araç kazaya karışması neticesinde 2 yaşındaki S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bebeği ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.