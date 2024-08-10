Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren hayata tutunamadı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren Kinet hastanede hayatını kaybetti.

İki gün önce Mermer Kavşağında meydana gelen kazada Gerede istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki tır, kavşağa girmek için kontrolsüz çıkış yapan B.K. idaresindeki otomobile çarpışmıştı.

Kazada yaralanan B.K., Eren Kinet (14), B.M.(54), Y.A.(12) ve S.K.(39) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Eren Kinet, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.