Kazada ağır yaralanan genç 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 7 Nisan tarihinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 31 yaşındaki Aykut Zeybek 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç adam ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa’nın Sarıgöl-Alaşehir Karayolu’nun Afşar yol kavşağında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralı olarak Manisa Celal Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınan Aykut Zeybek (31) 8 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Genç adamın ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden etkilerken, Sarıgöl Dışkahveler Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla Sarıgöl Mezarlığında toprağa verildi. Aykut Zeybek’in bekar olduğu öğrenildi.