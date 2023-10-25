Kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Kaza, 20 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Can Yiğit (22) idaresindeki 09 F 6490 palaklı araç, karşı yönden gelen 35 NLR 14 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçta sıkışan Ali Can Yiğit ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı sıkıştığı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yiğit ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hastanede doktorların hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ettiği Yiğit kurtarılamadı.