Kazada ağır yaralanan genç yaşam savaşına yenik düştü

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin takla tarak hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 13 Haziran’da Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Gül (19) yönetimindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Burak Hasar (19) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şahin Gül’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Burak Hasar ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Hasar, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Burak Hasar’ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Kastamonu’nun Tosya ilçesi Aşağı Berçin köyünde defnedilecek.