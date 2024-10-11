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Kazada ağır yaralanan kadın, 13 gün sonra öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Nahide Elmas, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 11.10.2024 23:26
  • Giriş: 11.10.2024 23:26
  • Güncelleme: 11.10.2024 23:27
Kaynak: DHA
Kazada ağır yaralanan kadın, 13 gün sonra öldü

Kaza, 29 Eylül'de Nusaybin- Midyat karayolu Beyazsu mesire alanı bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 236 plakalı otomobil ile 27 AEA 48 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide Elmas yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Nahide Elmas, kaldırıldığı özel bir hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, Nusaybin ilçe mezarlığında defnedildi.

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