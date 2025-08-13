Kazada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Seydikemer - Fethiye karayolu üzerindeki motokros parkuru kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Köse idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri Osman Köse, M.T. ve yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Osman Köse tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.K. ve A.D.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.