Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman’da, kamyonetle çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 11 hafta önce Davut K., idaresindeki 05 DA 427 plakalı kamyonetle Fahri Yıldırım idaresindeki 02 AED 588 plakalı motosiklet, 1.Çevre Yolu Koşu Parkı yakınlarında çarpışmış ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altına girmişti.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fahri Yıldırım ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Fahri Yıldırım, burada gördüğü 1 haftalık tedavinin ardından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.