Kazada ağır yaralanmıştı, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı sanayi kavşağında meydana geldi. V.K. idaresindeki Peugeot marka 34 LU 2113 plakalı otomobil, plakasız motosikleti ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nuğman Akbulut(19) ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından Nuğman Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi yarın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.