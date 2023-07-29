Kazada hayatını kaybeden bisikletli çocuk toprağa verildi

Tekirdağ Ergene ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı bisikletteki 14 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Karamehmet - Kapaklı Uzunhacı yolunda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletteki 14 yaşındaki Arda Serttaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Arda Serttaş için Ergene İlçesine bağlı Karamehmet Mahallesi Camii’nde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına hayatını kaybeden çocuğun yakınları da katılırken, çocuğun babası Ersan Serttaş güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Arda Serttaş, Karamehmet Mezarlığına defnedildi.



Plaka sayesinde bulundu

Karamehmet Mahallesi istikametine seyreden M.K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Arda Serttaş’ın (14) kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Çarpma sonrası bisikletli çocuk şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan Arda Serttaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan sürücü M.K. ise kaza mahallinde düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.