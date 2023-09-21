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Kazada hayatını kaybeden iki liseli toprağa verildi

Ajans Haberleri
  • 21.09.2023 15:32
  • Giriş: 21.09.2023 15:32
  • Güncelleme: 21.09.2023 15:34
Kaynak: İHA
Kazada hayatını kaybeden iki liseli toprağa verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde okula giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ve 20 metre sürüklenen motosiklette hayatını kaybeden iki lise öğrencisi, toprağa verildi.

Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi iki lise öğrencisi sabah okula gitmek üzere motosikletle seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek 20 metre sürüklendi. 

Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi İlker Cura, Alaşehir Narlıdere Mezarlığı’nda, 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen ise Bahadır Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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