Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Yozgat’ta dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.
Cemil Çiçek Bulvarı’nda dün ehliyetsiz E.B.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise 2. sınıf öğrencisi Nazik Nur İbiş için Çapanoğlu Büyük Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İbiş’in cenazesi Sarıhacılı Mahallesi mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına İbiş’in yakınları, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, daire müdürleri, öğretmenler, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan kaza sonrası olay yerinden kaçan ve emniyet ekiplerince yakalanan sürücü E.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.