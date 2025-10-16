Kazada motosikletin savrulan sürücüsü yol kenarındaki çifte çarptı

Alican GÜMÜŞ/PAYAS (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü savrularak yolda yürüyen çifte çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçedeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede dönüş yapan otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yanındaki kişiyle motosikletten savrulan sürücü, yol kenarında yürüyen 65-70 yaşlarındaki çifte çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletteki 2 kişi ile çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

