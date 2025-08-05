Kazada ölen 4 tarım işçisinin isimleri belli oldu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. 4 tarım işçisinin öldüğü 4’ü ağır 18’ininde yaralandığı kazada ölenlerin isimleri belli oldu.

Kaza bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas’ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Ordu iline seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan 21 AU 412 plakalı minibüs, sürücüsü Abdurrahim Yeşil’in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4’ü ağır 18 işçi yaralandı. Kazada parçalanan minibüs kaldırıldığında 12 yaşında ki İbrahim Erol’un da cesedine ulaşıldı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Kazada ölen: Abdullah Yılmaz, Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz ve İbrahim Erol’un cenazelerinin defin için Şanlıurfa’ya gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.