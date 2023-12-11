Kazada ölen 8 yaşındaki Işıl, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde babası ile yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Işıl Erem toprağa verildi.
Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde babası Evren Erem'in elinden kurtulup, yola çıkan Işıl Erem'e, C.M. yönetimindeki motosiklet çarptı.
Kazada Işıl Erem olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü C.M. ağır yaralandı.
C.M.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan Işıl Erem'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Erem'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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