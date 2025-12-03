Kazada ölen Elif, son yolculuğuna uğurlandı

Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Araklı ilçesinde babaannesi ve kardeşiyle kaldırımda yürürken otomobil çarpan, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Elif Zümra Deniz (8), toprağa verildi.

Kaza, 28 Kasım’da Yolgören Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 61 AJL 575 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen A.D. ile torunları H.A.D. ve Elif Zümra Deniz’e ardından da park halindeki bir araca çarptı. Kazada babaanne ve torunları, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon Farabi Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Zümra Deniz, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Elif Zümra Deniz için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılırken, Deniz’in ailesi ve akrabalarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Deniz, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türkeli Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI