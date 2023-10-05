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Kazada ölen Irmak, son yolculuğuna uğurlandı

Ajans Haberleri
  • 05.10.2023 17:26
  • Giriş: 05.10.2023 17:26
  • Güncelleme: 05.10.2023 17:27
Kaynak: DHA
Kazada ölen Irmak, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde personel servis minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi Irmak Topçu'nun (12) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde meydana geldi. Bünyamin Ö. idaresindeki 41 P 4705 plakalı personel servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Irmak Topçu'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan Topçu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Irmak Topçu için Gebze ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki Yumrukaya Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye kız çocuğunun ailesi, yakınları ve okul arkadaşları katıldı.

Namaz sonrası Irmak'ın arkadaşları, birbirlerine sarılıp ağladı.

Topçu'nun cenazesi, Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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