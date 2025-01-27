Kazada ölenlerin hesabını verin

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Yunanistan’da on binlerce kişi, 28 Şubat 2023’te Tempe bölgesindeki tren kazasında yaşamını yitiren 57 kişi için bir araya geldi. Gösterilerde hükümetin ve Avrupa Birliği’nin (AB) hesap vermesi istendi.

Kazada yaşamını yitirenlerin ortaya çıkan yeni ses kayıtlarına istinaden “Oksijensiz kaldım” sloganıyla Atina’daki Sintagma Meydanı’ndaki gösterilerde konuşan kazada yaşamını yitirenlerin ailelerini temsil eden Maria Karystianou, “kazaya ilişkin gerçeklerin Mafyavari şekilde gizlenmeye çalıştığını” söyledi.