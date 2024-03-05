Kazada ölüme neden olan oğlunu ülkeden kaçırdığı ortaya çıkan Eylem Tok'tan açıklama

16 yaşındaki oğlunu, karıştığı ölümlü kaza sonrası yurtdışına kaçıran yazar Eylem Tok, açıklama yaptı. Oğlunu kaçırdığı esnada kazada yaralanan kişinin öldüğünden haberlerinin olmadığını öne süren Tok, dönüp teslim olacaklarını kaydetti.

16 yaşındaki oğlunu, karıştığı ölümlü kaza sonrası yurtdışına kaçıran yazar Eylem Tok, yazılı bir açıklama yaparak teslim olacaklarını bildirdi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, ATV motoru arızalanan bir grup, emniyet şeridinde durarak durumu kontrol ederken kendilerine çarptıktan sonra kaçan kişi, Eylem Tok adlı yazar ile estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu çıktı. Yapılan çalışmalarda, kaza sonrası olay yerine gelen yazar Eylem Tok'un, kaza yapan oğlunu alarak olay yerinden kaçırdığı tespit edildi. Tok'un, oğlunu Mısır'a kaçırdığı anlaşıldı.

Konunun sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından Eylem Tok, avukatı aracılığı ile yazılı bir açıklama yaptı.

"KORKUP PANİKLEDİM"

Açıklamada “Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum” denildi.

Açıklamanın devamında Tok “Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım” dedi.

"ÖLÜMDEN HABERİMİZ YOKTU" İDDİASI

Tok açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum T.’nin babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık.”

"DÖNÜP ADELETE TESLİM OLACAĞIZ"

Eylem Tok açıklamasında “T. ise olayın olduğu andan itibaren her gün ‘Lütfen Türkiye’ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım.’ diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum” ifadeleri kullandı.