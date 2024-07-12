Kazada ölüme sebebiyet veren eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızı tutuksuz yargılanacak

Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö.'nün (17) kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.