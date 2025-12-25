Kazada soru çok

Dış Haberler

Libya’da batıdaki Trablus yönetiminin Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el Haddad, Türkiye ziyareti dönüşünde geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. El Haddad dâhil 8 kişiyi taşıyan uçak, Ankara’dan Trablus’a gitmek üzere havalandıktan 19 dakika sonra Haymana ilçesine düştü. El Haddad ve beraberindeki heyet, TBMM’de Libya tezkeresinin 2 yıl uzatılmasının ardından askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan görüşmeler için Ankara’ya gelmişti.

El Haddad ile beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan Malta’dan kiralanan Fransız yapımı Dassault Falcon 50 tipi uçağın enkazına Esenboğa Havalimanı’na 105 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyü yakınlarında ulaşıldı.

TEKNİK ARIZA BİLDİRDİ

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, 1988 yapımı uçağın düşmeden önce teknik arıza, bildirdiğini, bu nedenle geri dönüş talebinde bulunduğunu ancak daha sonrasında uçakla irtibatın kesildiğini söyledi. Ses kayıt cihazı ve kara kutusu enkaz alanında bulunan uçağın düşmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. TSK komuta kademesi ile Libya'dan gelen 22 kişilik bir askeri heyet, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

LİBYA’DA 3 GÜN YAS

Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, “trajik” olarak nitelendirdiği kazada el Haddad dâhil uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dibeybe, “Bu trajik kayıp, ülkemiz, ordumuz ve tüm halkımız için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı. Dibeybe hükümeti, kazanın ardından Libya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dibeybe ile telefonda görüşerek kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti. Erdoğan, kazaya ilişkin “gerekli tahkikatın başlatıldığını” söyledi.

HAFTER’DEN TAZİYE

Libya İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ellafi de “ilk bulguların kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını gösterdiğini” bildirdi. Ellafi, düşen jetin kiralık bir Malta uçağı olduğunu ve yetkililerin uçağın mülkiyeti ya da teknik geçmişi hakkında “yeterli bilgiye sahip olmadığını” belirtti.

Doğuda Bingazi merkezli yönetimin askeri gücü Libya Ulusal Ordusu’nun lideri General Halife Hafter de el Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

TEZKERE GEÇMİŞTİ

El Haddad’ın ziyareti, Türkiye’nin Libya’daki askeri varlığının görev süresini iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin 22 Aralık’ta TBMM’de kabul edilmesinin ertesi günü gerçekleşti.

Tezkereyle, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı askeri eğitim ve iş birliği protokolleri çerçevesinde, bölgedeki barış ve istikrarın korunması ile Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin savunulmasının amaçlandığı açıklanmıştı. Libyalı heyet, önceki gün sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile görüşmüştü.

Kazanın TSK’nin Libya’da görev süresinin uzatılmasının arkasından yaşanması, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın üçlü zirve yaptığı günde Ankara'ya davet edilen el Haddad'ın ülkesine dönüşü sırasında meydana gelmesi ve son günlerdeki Türkiye’de düşen Rus İHA’ları “sabotaj” iddialarını gündeme getirdi.

BAHÇELİ: DÜŞÜNDÜRÜCÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Türkiye ve Libya arasındaki diyaloğun arttığı bir dönemde” geldiğini söylediği uçak kazası için “hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür” değerlendirmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kazayla ilgili olarak kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesini istedi. Duran “Sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerinin dikkate alınmaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemli” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise düşen uçağa ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı.

‘TEK LİBYA’ DÖNÜŞÜ

Libya’da Muammer Kaddafi’nin NATO destekli müdahaleyle 2011’de öldürülmesinin ardından ülke iç savaşa sürüklendi. Ülke, 2014’te batıdaki Trablus merkezli yönetim ile doğuda Hafter liderliğindeki Bingazi yönetimi arasında fiilen ikiye bölündü.

Trablus merkezli güçlerle işbirliği yapan ve 2020’de Genelkurmay Başkanı olarak atanan el Haddad, ülkenin birleştirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki girişimlerde kilit rol oynuyordu. Türkiye ile savunma alanında işbirliğini ilerletmek için çalışan el Haddad, son 5 yılda Ankara’ya 3 ziyaret daha düzenlemişti.

AKDENİZ’DE REKABET

Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Nisan 2019’da Trablus’u ele geçirmek için harekete geçti. O dönemde Trablus yönetimini destekleyen Türkiye’nin doğrudan asker gönderme kararı almıştı. Ankara ve Trablus, aynı yıl bir deniz yetki alanı mutabakatı imzalamıştı. 2022’de Ankara ve Trablus arasında enerji kaynaklarının araştırılmasına yönelik anlaşma Yunanistan ve Mısır’ın tepkisine yol açmıştı.

Doğu Akdeniz’de enerji merkezli jeopolitik rekabet kızışırken Türkiye, son dönemde “Tek Libya” politikası kapsamında rota değiştirerek Bingazi ile temaslarını da artırmıştı. Halife Hafter’in oğlu Saddam Hafter, nisan ayında Ankara’yı ziyaret etmişti. 2019’da Trablus yönetimiyle imzalanan deniz yetki anlaşması, Bingazi’deki Temsilciler Meclisi’nde onaya sunulurken MİT Başkanı İbrahim Kalın, ağustos ayında Halife Hafter ile Bingazi’de bir araya gelmişti.