Kazada yaralanan arkadaşını ve motosikletini olay yerinden kaçırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin bir başka motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından kırmızı ışık ihlali yapan motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, önce motosikleti, ardından da yaralı arkadaşını olay yerinden kaçırdı.

Kaza, Sorgun Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antbirlik istikametine seyir halindeki Soner A.’nın kullandığı 07 BIM 167 plakalı motosiklete, Antalya istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet çarptı.

Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralanırken, yaralılardan Soner A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Önce motosikleti, ardından arkadaşını kaçırdı

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, önce motosikleti alıp olay yerinden uzaklaştırırken, kısa süre sonra geri dönerek kazada yaralanan arkadaşını yanına alıp motosikletin yanına götürdü. 2 arkadaş motosikleti de alıp hızla uzaklaştılar.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.