Kazada yaralanan Elif, yaşam mücadelesini kaybetti

Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Araklı ilçesinde babaannesi ve kardeşiyle kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Elif Deniz (8), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 28 Kasım’da saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Yolgören Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 61 AJL 575 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen A.D. ile torunları H.A.D. ve Elif Deniz’e ardından da park halindeki bir araca çarptı. Kazada babaanne ve torunları, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon Farabi Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Deniz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Elif Deniz’in cenazesinin, yapılan otopsinin ardından Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan babaanne A.D.'nin tedavisinin devam ettiği, torunu H.A.D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

