Kazada yaralanan MHP'li belediye başkanı Tokat'a sevk edildi

Çorum'da zincirleme trafik kazasında yaralanan MHP'li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat'a götürüldü.

Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında TIR, otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan Ö.R.Ü, A.G, P.A, M.A, Z.A. ve M.Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti.

Yazıcıoğlu, burada yapılan kontrolün ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulansla Çorum'a getirilen Yazıcıoğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki kırmızı alanda tedavi altına alındı.