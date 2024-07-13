Kazada yaralanan motosikletli, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Aydın'da, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobille çarpışıp yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Günay (33), kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Batuhan Günay, motosikletle mahalle girişindeki akaryakıt istasyonuna giriş yapmaya çalışan Adil Yetkin (54) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Günay, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay, doktorların müdahalelerine rağmen, bu sabah, hayatını kaybetti.

Batuhan Günay'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Günay'ın ölümü üzerine jandarma, otomobil sürücüsü Adil Yetkin'i gözaltına aldı.