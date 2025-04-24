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Kazada yaralanan Muhammed, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 24.04.2025 14:39
  • Giriş: 24.04.2025 14:39
  • Güncelleme: 24.04.2025 14:39
Kaynak: DHA
Kazada yaralanan Muhammed, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiden Muhammed Geniş (19), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Siirt-Kurtalan kara yolunda 6 Nisan günü plakası ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muhammed Geniş ve 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş, buradan da Siirt eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören Muhammed Geniş, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Geniş’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi. (DHA)

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