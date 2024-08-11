Kazada yaralanan Mustafa, 40 gün sonra hayatını kaybetti
KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde geçen 2 Temmuz’da meydana gelen kazasında ağır yaralanan Mustafa Kaygısız, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Dün yaşamını yitiren genç, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, geçen 2 Temmuz’da Tavşanlı-Tepecik karayolu 1’nci kilometresinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 43 NZ 120 otomobil ile Mustafa Kaygısız (14) idaresindeki 43 UY 895 motosikletin kafa kafaya çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Kaygısız ağır yaralanırken, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mustafa Kaygısız, 40 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetti.
Bugün Kaygısız için Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesi Orta caminde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Mustafa Kaygısız, belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.