Kazadan refleksi sayesinde kurtuldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 sokak kesişiminde otomobil ile çarpışan motosikletli, ani refleksle havaya zıplayarak kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1027 Sokak ile 1024 Sokak kesişimindi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S.B idaresindeki motosiklet ile ile S.K. yönetimindeki 34 AB 0745 plakalı Toyota marka otomobil, 2 sokak kesişimindi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ise ani refleksle zıplayarak yere düşmeden kazayı atlattı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol amaçlı motosikletli hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı anbean kameraya yansıdı.