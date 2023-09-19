Kazadan yara almadan kurtulan sürücü tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandı

Çorum’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan bir sürücü ise çevrede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandı.

Kaza, Akşemseddin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan F. idaresindeki 06 7005 plakalı otomobil, Fatih A. idaresindeki 19 TA 035 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Fatih A. idaresindeki otomobil Önder S. İdaresindeki 34 EFT 133 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Serkan F. yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan Önder S. adlı sürücü aracından indiği esnada kaza ile alakası olmayan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.