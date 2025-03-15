Kazadan yara almadan kurtuldu, aracında oturup üst üste sigara içti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü araç içerisinde oturup üst üste sigara içerken, aracın ön koltuğunun çöp ve hurdayla dolu olduğu görüldü

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gök’ün kullandığı 07 L 3312 otomobil ile Meryem Kaya’nın kullandığı Volkswagen marka 42 HY 384 HTA plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamazken, direğe çarparak durabilen otomobilin sürücüsünün uzun süre araç içerisinde oturup üst üste sigara içtiği gözlendi. Diğer taraftan otomobilin ön koltukları başta olmak üzere içerisinin çöp ve hurdayla dolu olduğu görüldü.