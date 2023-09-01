Kazakistan'da 5 yeni bakanlık kuruldu

Kazakistan'da bazı alanlarda devlet yönetiminin daha da iyileştirilmesi amacıyla 5 yeni bakanlığın kurulduğu açıklandı.

Kazakistan'da 5 yeni bakanlık kuruldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle ülkede 5 bakanlık daha kuruldu.

Bazı alanlarda devlet yönetiminin daha da iyileştirilmesi amacıyla Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanlığının kurulması kararlaştırıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bugün Parlamentonun yeni yasama yılının açılış töreninde yaptığı halka seslenişinde, ülkenin su sorununa dikkati çekmiş ayrıca turizm ve transit potansiyelini tam olarak kullanması için yeni hedefler belirlediklerini açıklamıştı.