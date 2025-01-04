Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
Kazakistan'da kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazakistan'da kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü.
Kazanın yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl kara yolunda meydana geldiği açıklandı.
Şuçinsk yönüne ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.