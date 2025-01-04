Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazakistan'da kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü.

Kazanın yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl kara yolunda meydana geldiği açıklandı.

Şuçinsk yönüne ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.