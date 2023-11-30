Kazakistan'da bir pansiyonda çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Almatı şehrinde bir pansiyonda çıkan yangında, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi.

Almatı Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.30 sularında, şehirdeki üç katlı bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren “Almatı Hostel” adlı pansiyonda yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 4’ü yabancı 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.