Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının kara kutusu çözüldü

Kazakistan'ın Aktau yakınlarında düşen Azerbaycan uçağının karakutularının deşifresinin tamamlandığı belirtildi.

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının karakutularının deşifresinin, Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından tamamlandığı bildirildi.

Uçağın iki kara kutusu, 1 Ocak'ta Brezilya'ya ulaştı. CENIPA uzmanları tarafından incelenmeye başlanan karakutulardaki veriler, 4 Ocak'ta toplandı ve doğrulandı.

Kayıt cihazlarının analizleri 6 Ocak'ta tamamlandı ve veriler Kazakistanlı yetkililere iletildi.