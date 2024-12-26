Kazakistan'da düşen uçak, 3 gün önce Trabzon Havalimanı’na pas geçerek inmiş
Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolları’na ait Embraer E190AR tipi uçağın, 3 gün önce Bakü-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemesinde inişini başarılı bir şekilde tamamladığı ortaya çıktı.
Kazakistan'da düşen uçağın 22 Aralık’ta Bakü-Trabzon seferi için tahsis edildiği, uçağın Trabzon Havalimanı'na ikinci denemesinde iniş yapabildiği ortaya çıktı.
Azerbaycan Havayolları’na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni’deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.
Azerbaycanlı yetkililer ise, kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini açıkladı.
İKİNCİ DENEMEDE İNEBİLMİŞ
22 Aralık'taki Bakü-Trabzon seferini gerçekleştiren uçağın Trabzon'a inişi sırasında da birtakım problemler yaşandığı öğrenildi.
J28047 sefer sayısı ile Bakü'den Trabzon'a gelen uçağın, radar kayıtlarına göre Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemede uçağı indirebildiği belirlendi.
38 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL) Bakü-Grozni seferini yaparken Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçakta bulunan 67 kişiden 38’i yaşamını yitirmişti.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.