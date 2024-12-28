Kazakistan'da düşürülen uçak için Putin'den Aliyev'e özür telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den özür diledi. Uçağın düşürülmesi nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’da düşürülen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağın Rusya tarafından düşürülmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den özür diledi.
AA'nın aktardığına göre Putin, Aliyev'le telefonla görüşerek (Azerbaycan uçağının düşürüldüğü) "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi.
NE OLMUŞTU?
Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağı, 25 Aralık'ta düşürülmüştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.
Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın, Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmişti.
Konuya ilişkin dün konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, soruşturma tamamlanana kadar değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını söylemişti.