Kazakistan'da engelli çocuklar merkezinde yaşanan toplu zehirlenmede 1 çocuk öldü

Kazakistan’ın Karagandı kentinde engelli çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin sağlandığı merkezde zehirlenerek hastaneye kaldırılan 14 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karagandı kentinde engelli çocuklara yönelik faaliyet gösteren merkezde henüz nedeni belli olmayan toplu zehirlenme meydana geldi.

Zehirlenme sonucu 14 çocuk hastaneye kaldırıldı. 2009 doğumlu bir erkek çocuğu ise hayatını kaybetti. 6’sı yoğun bakımda olmak üzere 13 çocuğun tedavisi sürüyor.

İncelemelerde bulunmak için olay yerine giden Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre bu zehirlenmenin gıdadan kaynaklı olmadığını ancak tam nedeni bütün testlerin sonuçlarını aldıktan sonra net şekilde söyleyebileceklerini söyledi.

Giniyat, çocukların tedavi sürecine ülkenin önde gelen sağlık uzmanlarını dahil ettiklerini aktardı.

Kazakistan Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda ülkedeki bu tür merkezlerin hepsine denetim yapılacağını kaydetti.