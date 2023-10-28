Kazakistan'da maden faciası: 22 işçi hayatını kaybetti
Kazakistan'da maden ocağında meydana gelen yangında 22 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. 24 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında meydana gelen yangında 22 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sırasına madende olduğu tespit edilen 24 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Karagandı Eyaleti Acil Durumlar Departmanı Başkanı Murat Katpanov, "Arselor Mittal Temirtau" şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki "Kostenko" maden ocağında gece saatlerinde yangın çıktığını açıkladı.
24 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İşletmedeki 252 işçiden 206'sının dışarı çıkartıldığını, içeride kalan madencilerden 22'sinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Katpanov, 24 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye dileklerini ileterek hükümete, "Arselor Mittal Temirtau" şirketiyle yatırım işbirliğini sonlandırma talimatı verdi.
Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattıklarını duyurdu.