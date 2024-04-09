Kazakistan'da sel bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı 86 bini aştı

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen taşkınlardan etkilenen bölgelerden 86 binden fazla kişi kurtarıldı.

Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası hızla eriyen kar suyuyla mücadele ediyor.

Eriyen kar nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde binlerce ev sular altında kaldı, kara yolları ve köprüler başta olmak üzere ulaşım altyapısı hasar gördü.

Sel nedeniyle Batı Kazakistan, Atrau, Aktöbe, Kostanay, Pavlodar, Akmola, Karagandı ve Ulutau eyaletlerinde yerel ölçekte olağanüstü hal ilan edildi.