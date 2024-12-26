Kazakistan'daki 38 kişinin öldüğü uçak kazası: Azerbaycan’da milli yas ilan edildi

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL) Bakü-Grozni seferini yaparken Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçağa ait enkazda görülen bazı delikler, sosyal medyada uçağın vurulmuş olabileceği tartışmalarına neden oldu.

Bakü-Grozni seferini yaptığı sırada meydan gelen kaza sonucu düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kazanın sebebine dair spekülasyonlar arttı.

Görüntülerde uçağın dışında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda, nasıl meydana geldiği henüz tespit edilemeyen delikler dikkatleri çekti.

Görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düştüğü yönünde iddialar dile getirildi.

KAZAKİSTAN’DAKİ UÇAK KAZASI

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.