Kazakistan'daki uçak kazasından kurtulan 9 Rus vatandaşı Moskova'ya getirildi
Kaynak: AA
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında kurtulan 9 Rus vatandaşının uçakla başkent Moskova'ya ulaştırıldığı bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'daki uçak kazasında kurtulan 1'i çocuk 9 Rus vatandaşı Moskova'ya getirildi.
Moskova'daki Jukovskiy Havalimanı'na inen uçaktaki vatandaşlar, ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.
Kurtulanlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.