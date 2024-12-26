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Kazakistan'daki uçak kazasından kurtulan 9 Rus vatandaşı Moskova'ya getirildi

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 12:21
  • Giriş: 26.12.2024 12:21
  • Güncelleme: 26.12.2024 12:22
Kaynak: AA
Kazakistan'daki uçak kazasından kurtulan 9 Rus vatandaşı Moskova'ya getirildi

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında kurtulan 9 Rus vatandaşının uçakla başkent Moskova'ya ulaştırıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'daki uçak kazasında kurtulan 1'i çocuk 9 Rus vatandaşı Moskova'ya getirildi.

Moskova'daki Jukovskiy Havalimanı'na inen uçaktaki vatandaşlar, ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

Kurtulanlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

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