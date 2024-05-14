Kazakistan'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı 9 milyonu aştı

Kazakistan'ı 2023'te ziyaret eden yabancı turist sayısı önceki yıla göre iki kat artarak 9,2 milyona çıktı.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yermek Marjikpayev, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında ülkedeki turizm sektörünün gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marjikpayev, 2023 verilerine göre Kovid-19 salgını dönemi sonrası turizm sektörünün hızla toparlandığını belirterek "2023 yılında Kazakistan’ı 9,2 milyon yabancı ziyaret etti. Bu sayı 2022 yılına göre iki kat fazla." dedi.

Ülkedeki yerli turist sayısında da önemli artış kaydedildiğini aktaran Marjikpayev, son bir yılda 9,6 milyondan fazla yerli turistin tatil yaptığını bildirdi.

Marjikpayev, 2023’te turizm sektörüne yapılan yatırımların arttığını ve ülke bütçesine sağlanan gelirin 450 milyar tenge (yaklaşık 1 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini söyledi.