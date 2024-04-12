Kazakistan tahıl ithalatı yasağını 6 ay daha uzattı

Kazakistan'ın kara, deniz ve demir yoluyla tahıl ithalatının yasaklanmasına ilişkin kararını 6 ay daha uzattığı bildirildi.

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın dün imzalanan kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Avrasya Ekonomik Birliği (Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan) üyesi ülkeler dahil kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla ülkeye yapılan tahıl ithalatı yasağının 6 ay daha uzatılmasına ilişkin karar, demir yoluyla ülke üzerinden diğer ülkelere sevkiyatı yapılan tahıl girişleri için geçerli olmayacak.

Kazakistan, Rusya'dan kaçak yollarla ülkeye ucuz tahıl girişini önlemek amacıyla geçen yıl tahıl ithalatını yasaklamıştı.