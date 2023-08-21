Kazakistan ve Vietnam vizesiz seyahat anlaşması imzaladı

Kazakistan ile Vietnam arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vo Van Thuong'un daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında Hanoi'ye gitti.

Tokayev, başkent Hanoi'de, Vietnam'ın bağımsızlık lideri Ho Şi Min'in Anıt Mezarını ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Vietnam Devlet Başkanı Thuong tarafından törenle karşılandı.

Tokayev ve Thuong'un törenin ardından yaptığı görüşmede ticari, ekonomi, yatırım, enerji, ulaşım ve lojistik, tarımsal sanayi, kültürel ve insani alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik konular ele alındı.

Tokayev, Kazakistan'da Vietnam devletine ve halkına büyük saygı duyulduğunu belirterek, "Bu benim Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak ülkenize yaptığım ilk ziyaretim. Bu ziyareti çok önemsiyorum." dedi.

Vietnam'ın ekonomik başarılarının ikili işbirliği için ciddi bir temel oluşturduğunu kaydeden Tokayev, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi etkileşime önem verdiğini ve Vietnam'ın ekonomik potansiyelini takdir ettiğini vurguladı.

Tokayev, bu yıl karşılıklı ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ve bu görüşmenin ikili işbirliğinde yeni sayfa açacağına güvendiğini söyledi.

Vietnam Devlet Başkanı Thuong da Kazakistan ile yakın ortaklığı güçlendirme niyetinde olduklarını kaydederek, "Ülkemize ilk resmi ziyaretinizin, iki ülke arasındaki geleneksel dostane ilişkileri ve başarılı çok yönlü işbirliğini yoğunlaştırmak için yeni bir güç oluşturacağına eminim." ifadesini kullandı.

Thuong, Kazakistan'ı ülkesinin, Orta Asya'daki en önemli ortağı olarak gördüklerini belirterek, "Vietnam, geçmişte ülkenin ulusal kurtuluşu ve yeniden birleşmesi mücadelesinde bize sağladığı değerli destek ve günümüzde ülkemizin kalkınmasına yardımı için Kazakistan halkını unutmuyor ve teşekkür ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev de görüşmede Vietnam Cumhurbaşkanı Thuong'u Kazakistan'ı ziyarete davet etti.

Görüşmenin ardından Kazakistan ile Vietnam arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı.

Ayrıca 2023-2025 dönemi için iki ülkenin hükümetleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin hızlandırılmış gelişimi için ortak eylem planı, turizm, petrol ve gaz sektörlerinde işbirliğine dair Mutabakat Zaptı başta olmak üzere toplamda 12 belgeye imza atıldı.

Tokayev, ziyareti kapsamında Vietnam'ın önemli iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.