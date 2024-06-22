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Kazakistan’da 26 katlı binanın dış cephesinde yangın

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 26 katlı bir binanın dış cephesi yandı, 8 kişi tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 22.06.2024 16:39
  • Giriş: 22.06.2024 16:39
  • Güncelleme: 22.06.2024 16:39
Kaynak: İHA
Kazakistan’da 26 katlı binanın dış cephesinde yangın

Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan 26 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadan 1’i çocuk 8 kişi tahliye edildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

70’ten fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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