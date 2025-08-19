Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 19.08.2025 14:06
  • Giriş: 19.08.2025 14:06
  • Güncelleme: 19.08.2025 14:06
Kaynak: İHA
Kazakistan’da hafif motorlu uçak düştü: 2 ölü

Kazakistan’ın Akmola bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu pilot ve yolcu hayatını kaybetti.
Kazakistan’ın Akmola bölgesinde hafif motorlu Aerostar R40F UP-LA229 uçağı düştü. Akmola Bölgesi Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, 17 Ağustos’ta meydana gelen kazada pilot ve bir yolcu olmak üzere 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın dik düşerek yere çakıldığı görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

