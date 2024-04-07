Kazakistan’da selde traktörleri devrilen 2 kişi öldü

Kazakistan’da karların erimesiyle meydana gelen selde traktörleri devrilen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan, yoğun yağışlarla geçen kış sonrası sıcaklık artışıyla karların aniden erimesi sonucu oluşan taşkınlarla mücadele ediyor.

Sel nedeniyle 10 eyalette "yerel ölçekte" olağanüstü hal ilan edilen ülkede nehirler taştı, barajların doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Cem Nehri'nin taşması sonucu tamamen sular altında kalan Kulsarı kentinde, evlerini kontrol etmek için yola çıkan ve akıntıda traktörleri devrilen 2 kişi hayatını kaybetti.

Sel bölgelerinden tahliye edilen kişilerin sayısı 72 bin 29'a ulaşırken bunların 14 bin 368’i geçici barınma merkezlerine yerleşti.

Ülkede 3 binden fazla ev sular altında kalırken bugüne kadar pompalanan kar suyu miktarı 7,5 milyon metreküpü aştı.

Sağlık Bakanlığı, sel bölgelerinde yaklaşık 3 bin sağlık personelinin görev aldığını bildirdi.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, 28 bin kişinin tahliye edildiği Kulsarı kentinde incelemelerde bulundu.

Hükümet, sel bölgelerinde tazminatların ödenmesine ilişkin çalışmalar başlattı.