Kazakistan’da toplu gıda zehirlenmesi: 1 ölü

Kazakistan’ın Karaganda bölgesindeki Çocuk Özel Sosyal Hizmetler Merkezinde 12 çocuk gıda zehirlenmesi yaşadığı birinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde bulunan bir sosyal hizmetler merkezinde 12 çocuk gıdadan zehirlendi. Karaganda Valiliğinden yapılan açıklamada, çocuklar için özel sosyal hizmetler merkezinde toplu zehirlenme vakaları görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 30 Temmuz’da 2 çocuğun rahatsızlandığı aktarılırken “31 Temmuz’da merkezden 10 çocuk daha benzer belirtiler üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen bir çocuk kurtarılamadı. 6 çocuk yoğun bakımda, diğer çocuklar ise doktorların gözetimi altında” denildi.

Karaganda Valisi Yermaganbet Bulekbayev zehirlenen çocukları hastanede ziyaret ederken Bulekbayev, hastanede yaptığı açıklamada zehirlenmeden sorumlu kişilerin tespit edileceğini ve yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını söyledi.

Olayla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Müdür görevden uzaklaştırıldı

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürünün görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat düzenlediği basın toplantısında, yoğun bakımdaki 6 çocuktan 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Çocuklarda görülen ateş, kusma ve karın ağrısı şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğuna dikkati çeken Giniyat, bazı bağırsak enfeksiyonları için yapılan ilk testlerin negatif çıktığını dile getirdi.

Bakan Giniyat, ayrıca hayatını kaybeden çocuğun solunum ve kalp yetmezliği sonucu öldüğünü aktardı.